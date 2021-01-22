سيول تعرب عن تقديرها لموقف واشنطن بشأن التفاوض حول قضايا كوريا الشمالية

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن تقديرها لإعلان حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" نيتها للتفاوض مع الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، عند إعداد استراتيجيات للتعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية.صرح بذلك "تشيه يونغ سام" المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس.وقد سبق للمتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" أن قالت يوم 22 من هذا الشهر إننا لا نزال نضع اهتماما كبيرا بردع كوريا الشمالية، وذلك ردا على سؤال عن السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، موضحة أن واشنطن سوف تتخذ استراتيجية جديدة لتأمين الشعب الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة.وأوضحت أن هذه المقاربة ستبدأ بإجراء مراجعة سياسية دقيقة للموقف الحالي لبيونغ يانغ، إلى جانب التفاوض الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان والدول الحليفة الأخرى بشأن خيارات الضغوط والإمكانيات الدبلوماسية المستقبلية.وأوضح المتحدث الكوري "تشيه" أن الحكومة الكورية الجنوبية ستجري عددا من التبادلات عالية المستوى، بما في ذلك قمة بين سيول وواشنطن، بشكل مبكر.