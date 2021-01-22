الحكومة الكورية تضع خطة معززة لحماية وإدارة الطلاب الأجانب

Photo : YONHAP News

أعدت الحكومة الكورية خطة معززة لحماية وإدارة الطلاب الأجانب في البلاد، من أجل التعامل الفعال مع وباء كورونا.وأعلنت وزارة التعليم اليوم عن "خطة طرق حماية وإدارة الطلاب الأجانب في الفصل الأول من عام 2021"، وقالت إنها تخطط لتأمين الجامعات والمجتمع الإقليمي من خلال تنفيذ إجراءات احترازية معززة.وطبقا لذلك، سيتوجب على جميع الطلاب الأجانب الخضوع لـ3 مرات من اختبارات الفحص المخبري "بي سي آر" الخاصة بفيروس كورونا، إلى أن يتم رفع الحجر الصحي عنهم.وقبل دخولهم كوريا، سيتوجب على الطلاب الأجانب الخضوع لفحص الفيروس في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم مطارات بلادهم، ثم يتوجب عليهم التقدم بشهادات تفيد بخلوهم من الفيروس في عملية الحجر الصحي في المطارات الكورية، وفي حالة عدم التقدم بها لن يسمح لهم بدخول البلاد.كما سيتوجب عليهم الخضوع لفحص الفيروس في مراكز العلاج المسؤولة في أماكن الحجر الصحي المنزلي قبل مرور يوم واحد على دخول البلاد، وقبل رفع الحجر الصحي المنزلي الذي يستمر أسبوعين يتوجب عليهم الخضوع للفحص الثالث.بالإضافة إلى ذلك صرحت الوزارة الكورية بأنها ستتابع تنفيذ طرق حماية وإدارة الطلاب الأجانب حسب مراحل الدخول التي بدأ تنفيذها منذ شهر فبراير من العام الماضي من جهة، وتوصيهم بتلقي الدروس عبر الإنترنت في بلادهم أو بوصولهم إلى البلاد في أوقات متفرقة.من ناحية أخرى قالت وزارة التعليم إن إجمالي الطلاب الأجانب الذين دخلوا البلاد في الفصل الثاني من العام الماضي بلغ حوالي ثلاثين ألف طالب، بانخفاض نسبته 65% بالمقارنة مع الفصل الأول من عام 2020، وبانخفاض يبلغ 84% بالمقارنة مع الفصل الثاني من عام 2019.