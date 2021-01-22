زعيم الحزب المعارض الرئيسي يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد

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عقد "كيم جونغ إين" زعيم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي مؤتمرا صحفيا اليوم بمناسبة حلول العام الجديد صرح فيه بأن حزبه سيقود التغييرات المستقبلية باعتباره حزبا موثوقا به.واستهل "كيم" المؤتمر الصحفي بكلمة وجه فيها انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية، وادعى أن كوريا كانت قد أصبحت من أقوى عشر دول اقتصاديا على مستوى العالم، لكنها وقعت في وضع غير طبيعي تسود فيه المصالح الخاصة والمخالفات القانونية وإهمال القواعد.وقال إن الحكومة الحالية فشلت في مكافحة وباء كورونا كما فشلت سياساتها الاقتصادية والعقارية، وسياساتها تجاه كوريا الشمالية وغيرها، مؤكدا على أن حزب قوة الشعب سيقود البلاد كحزب بديل للتغييرات المستقبلية من خلال وضع قاعدة لاستعادة السلطة.ومن هذا المنطلق وعد بخلق محرك نمو استعدادا للثورة الصناعية الرابعة وفرص العمل ودعم الفئات المهمشة باستخدام نظام متكامل للرفاهية وسياسة الدعم حسب مراحل الحياة، من أجل التخلص من انخفاض معدلات الخصوبة، إلى جانب إنشاء وزارة جديدة للصحة والأمن.وفيما يتعلق بمسألة توحيد مرشحي المعسكر المعارض مع زعيم حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" قبيل الانتخابات التكميلية التي ستجرى في شهر أبريل القادم، أكد "كيم" مرة أخرى على أولوية اختيار مرشح حزبه مشيرا إلى أن عملية التوحيد يمكن تحقيقها في غضون أسبوع واحد إذا وجدت الإرادة.وقال "كيم"، الذي ظل يؤكد على أهمية اختيار شخصية سياسية جديدة، إنه لم يلاحظ شخصية جديدة ذات قوة تنافسية قادرة على تغيير الحزب من بين مرشحي حزبه.