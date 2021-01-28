سيول وواشنطن تتفقان على التعاون في جهود تغير المناخ

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على التعاون في تولي زمام القيادة في قضايا تغير المناخ.وناقشت وزيرة البيئة "هان جونغ إيه" التعاون الثنائي مع المبعوث الأمريكي لتغير المناخ "جون كيري" هذه القضية خلال محادثة هاتفية، وفقا لوزارة البيئة الكورية، أمس الأربعاء.وقد أجريت المحادثة بناء على طلب واشنطن، وذلك عقب تعيين "هان" في منصبها.وخلال المكالمة، رحبت "هان" بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، وأعربت عن توقعها بأن ذلك سيسرع الجهود الدولية للاستجابة لتغير المناخ، وتشجيع المزيد من الدول على الالتزام بالحياد الكربوني.واتفق الجانبان على إنشاء نظام للتنمية المشتركة، حيث تتشابه توجهات السياسات المتعلقة بالحياد الكربوني بينهما إلى حد كبير.وأشاد "كيري" باستراتيجية كوريا الجنوبية التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.واتفق الجانبان على التعاون الوثيق في قيادة المناقشات الدولية بشأن تغير المناخ في المنتديات العالمية التي ستعقد هذا العام، مثل قمة مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ الذي سيُعقد في نوفمبر القادم.