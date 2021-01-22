إعدام ما يقرب من 10 ملايين طائر بسبب إنفلونزا الطيور

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تم إعدام ما يقرب من 10 ملايين طائر في مقاطعة "كيونغ كي" منذ التفشي الأخير لفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، منذ حوالى 50 يوما.ووفقا للمقاطعة، تفشى الفيروس في حوالي 20 مزرعة في 10 مدن ومناطق منذ يوم 6 ديسمبر، عندما تم الإبلاغ عن أول حالة في "يوجو".ومع الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها في أربع مزارع أخرى في "بوتشون" و"باجو" و"آن صونغ" يوم الثلاثاء، تخطط سلطات المدينة والمقاطعة لإعدام حوالي 210 آلاف طائر في المزارع المصابة، و830 ألف طائر آخر في 14 مزرعة تقع في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزارع المصابة.وبذلك يصل عدد الطيور التي أعدمت أو سيتم إعدامها إلى 9 ملايين و510 آلاف في موسم الشتاء الحالي في كوريا.ويمثل هذا العدد ما نسبته 16.5% من إجمالي عدد الطيور الداجنة التي يتم تربيتها في مزارع المقاطعة، بما في ذلك الدجاج والبط وغيرها.