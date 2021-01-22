رياح قوية وثلوج وموجة باردة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المتوقع سقوط ثلوج وأمطار في معظم أنحاء البلاد اليوم الخميس، مصحوبة برياح قوية من فئة الأعاصير.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تشهد معظم أنحاء البلاد هطول أمطار أو ثلوج خلال النهار، بدءا من المناطق الغربية.ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من 15 سنتيمترا في المناطق الجبلية في جزيرة جيجو والمناطق الداخلية الشرقية في مقاطعة "جولا" حتى صباح الغد الجمعة، وإلى 10 سنتيمترات في مقاطعات "كيونغ كي" و"كانغ وان" و"جنوب جولا" وشمال "تشونغ تشُنغ".ومن المتوقع أيضا أن تتلقى سيول ما بين 2 إلى 7 سنتيمترات، كما ستشهد الأجزاء الأخرى من المنطقة الوسطى ما بين 1 إلى 5 سنتيمترات.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل السرعة القصوى للرياح إلى 20 مترا في الثانية، داعية إلى توخي الحذر في إدارة المرافق.ومن المرجح أن تؤدي الرياح القوية إلى تخفيض درجات الحرارة أيضا، حيث ستنخفض الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر في سيول غدا الجمعة، كما ستنخفض درجات الحرارة المحسوسة بسبب الرياح إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.