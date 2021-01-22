ارتفاع معنويات الشركات الكورية في يناير

انتعشت معنويات الشركات والأعمال في كوريا الجنوبية مع انحسار الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 77 نقطة، بارتفاع قدره نقطتان مقارنة بالشهر السابق.وجاء هذا الارتفاع على أساس شهري بعد انخفاضه في ديسمبر عندما كان قد ارتفع لشهرين متتاليين، حيث عانت كوريا الجنوبية في ديسمبر من الموجة الثالثة من تفشي الوباء، ووصل عدد الحالات اليومية الجديدة إلى ذروته عندما تجاوز 1200 حالة إصابة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفع مؤشر الشركات المصنعة بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليسجل 85 نقطة، وللشركات غير المصنعة التي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة بمقدار نقطتين إلى 70 نقطة.وقفز مؤشر الشركات المصدرة بمقدار 7 نقاط ليصل إلى 96 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ مايو من عام 2011.