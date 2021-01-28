المرشحة الأمريكية للأمم المتحدة تدعو لإشراك الصين وروسيا في قضايا كوريا الشمالية

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قالت المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء إنه يجب على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع الصين وروسيا، لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وصرحت "ليندا توماس غرينفيلد" بذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عندما سئلت عن القضية النووية لكوريا الشمالية.وقالت السفيرة المرشحة إنه يجب على الولايات المتحدة إعادة التواصل مع حلفائها، مؤكدة أن هذه القضية لا يمكن للولايات المتحدة حلها بمفردها.وأضافت أن إدارة "ترامب" السابقة ربما تكون قد فشلت في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية لأنها حاولت أن تمضي إلى ذلك "بمفردها".وقالت إن إعادة التعامل مع كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع الصين وروسيا، ولا سيما بالضغط عليهما لاحترام نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية، سيكون أمرا مهما.