كوريا الجنوبية تمدد حظر الرحلات البريطانية لمدة أسبوعين حتى 11 فبراير

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مددت كوريا الجنوبية تعليق الرحلات الجوية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين إضافيين، لمنع تدفق السلالة الأكثر قابلية للانتقال والعدوى من فيروس كورونا.ووفقا للسلطات الصحية والصفحة الرئيسية لسفارة كوريا الجنوبية لدى بريطانيا أمس الأربعاء، سيظل حظر السفر ساريا حتى يوم 11 فبراير، بدلا من إنهائه اليوم الخميس.وقد فرضت الحكومة الكورية هذا الحظر في ديسمبر من العام الماضي، بعد ظهور السلالة المتحورة من الفيروس شديدة الانتقال.واعتبارا من يوم الاثنين الماضي، سجلت كوريا الجنوبية 27 حالة من السلالات المتحورة من الفيروس، من بينها 19 حالة للسلالة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، و5 حالات للسلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا، و3 حالات للسلالة التي ظهرت في البرازيل.وكثفت كوريا الجنوبية جهود الحجر الصحي منذ الشهر الماضي لمنع وصول السلالات المتحورة، حيث ألزمت جميع الوافدين من الخارج بتقديم اختبار الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية في غضون ثلاثة أيام قبيل المغادرة، وإجراء الاختبار مرة أخرى قبل نهاية فترة الحجر الصحي.