الرئيس الكوري يلقي كلمة خاصة في المنتدى الاقتصادي العالمي

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ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" كلمة خاصة حول أجندة دافوس لعام 2021، التي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أمس، قال فيها إن نظام التعويضات الكوري عن الخسائر ونظام تقاسم الأرباح يمكنهما أن يصيرا نموذجا سياسيا شموليا من أجل التغلب على تداعيات فيروس كورونا.تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي اختار هذا العام كعام مهم لإعادة بناء الثقة، وظل يواصل دعوة زعماء 13 دولة والأمين العام للأمم المتحدة إلى مناقشة أجندة المنتدى.وأكد الرئيس الكوري في كلمته على أهمية الشمولية، مشيرا إلى أهمية تكوين موقف دولي موحد من أجل التخلص من الاستقطاب الثنائي وعدم المساواة، موضحا أن كوريا وضعت هدفا يتمثل في عدم إهمال الضعفاء اجتماعيا في عملية التغلب على تداعيات وباء كورونا.كما أشار إلى أن الحكومة الكورية والبرلمان الكوري يناقشان نظام التعويضات عن الخسائر الذي يقدم جزءا معينا من المكافآت إلى أصحاب المشروعات الذاتية الذين تضرروا نتيجة للإجراءات الاحترازية الحكومية، ونظام تقاسم الأرباح الذي يتيح فرصة للشركات التي حققت أرباحا لمساعدة الضعفاء، مؤكدا على قيمة هذين النظامين.وشدد أيضا على أن كوريا لن تمارس أي تمييز في عملية تطعيم اللقاحات لأن الحكومة الكورية قررت تطعيم جميع المواطنين بالمجان، كما أن كوريا تقوم بتطوير لقاحات خاصة لها.وأعرب مون عن إرادة تقديم علاجات بشكل شمولي إلى كل الدول التي ترغب في ذلك، إذا نجحت كوريا في تطوير مثل تلك العلاجات، ليؤكد بذلك على أهمية التضامن العالمي.