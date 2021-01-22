الحكومة الكورية تستهدف تمديد عمر الحياة الصحية للمواطنين إلى 73.3 عام

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طرحت الحكومة الكورية هدفا سياسيا يتمثل في تمديد عمر الحياة الصحية للمواطنين إلى 73.3 عام حتى عام 2030. ويذكر أن عمر الحياة الصحية للمواطنين الكوريين في عام 2018 قد بلغ 70.4 عام.جاء ذلك في الخطة الخامسة لتعزيز صحة الشعب من عام 2021 إلى عام 2030، التي أعلنت عنها وزارة الصحة والرفاهية الكورية أمس، وتضمنت الهدف بتمديد عمر الحياة الصحية من 70.4 عام في عام 2018 إلى 73.3 عام حتى عام 2030.تجدر الإشارة إلى أن عمر الحياة الصحية يساوي العمر المتوقع مطروحا منه فترة الأمراض أو الإصابات.وفي عام 2018 بلغ عمر الحياة المتوقع للكوريين 82.7 عام ولكن عمر الحياة الصحية بلغ 70.4 عام مما يعني أنه يقل بأكثر من 12 عاما عن العمر المتوقع.كما طرحت الحكومة الكورية هدفا مفاده تخفيض نسبة المدخنين من 36.7% من الرجال، و7.5% من النساء في عام 2018، إلى 25% من الرجال و4% من النساء في عام 2030.ومن هذا المنطلق قررت تعزيز القيود السعرية وغير السعرية على التدخين، بما في ذلك رفع أسعار التبغ إلى مستوى معدل أسعاره في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الـ10 سنوات القادمة من أجل زيادة الإيرادات الخاصة لصندوق تعزيز صحة الشعب.