إدارة مقاطعة كيونغ كي تقدم 100 ألف وون دعما للكوارث لجميع سكانها الشهر القادم

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صرحت إدارة مقاطعة "كيونغ كي" بأنها ستقدم 100 ألف وون كدفعة ثانية من مبلغ دعم الكوارث إلى جميع سكانها حتى يستخدموها قبل عيد رأس السنة القمرية الجديدة.وقال حاكم المقاطعة "لي جيه ميونغ" في مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت صباح اليوم إنه توصل إلى قرار بأنه من الأفضل تقديم مبلغ الدعم الآن قبل حلول العيد، موضحا أن الإدارة ستتلقى الطلبات في هذا الشأن بدءا من الأول من شهر فبراير القادم.وقال إن إدارته استنتجت بعد تحليل دقيق لأوضاع مكافحة الوباء خلال 10 أيام إلى أن الوقت الراهن يمثل نقطة منخفضة من الموجة الثالثة من تفشي الوباء، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تدل على أنه هو الوقت المناسب.وحول القلق من عرقلة عملية مكافحة الوباء، أعرب "لي" عن اعتقاده بأن الاستهلاك يجري في الوقت الحاضر الذي تم فيه تعزيز مستوى التباعد الاجتماعي وأن المواطنين المتعاونين مع مكافحة الوباء لن يخالفوا الإجراءات الاحترازية من أجل صرف 100 ألف وون لكل فرد.ومن المقرر أن يبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي 13 مليونا و990 ألف مواطن مسجل حاليا في مقاطعة كيونغ كي، بمن في ذلك حوالي 580 ألف أجنبي.