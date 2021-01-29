موجة باردة ورياح قوية تجتاح جميع أنحاء كوريا

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تجتاح كوريا الجنوبية اليوم الجمعة موجةٌ من البرد القارس مصحوبة برياح قوية، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى في سيول إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر.وقد صدرت تحذيرات بشأن الموجة الباردة في المنطقة الوسطى ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، كما صدرت تحذيرات من هبوب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل السرعة القصوى للرياح إلى 25 مترا في الثانية في جزيرة جيجو والمناطق الساحلية والجبلية.وبسبب الرياح، هبطت درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم إلى سالب 11.3 درجة مئوية، مع وصول درجات الحرارة المحسوسة إلى سالب 17 درجة مئوية. وانخفضت درجات الحرارة إلى سالب 8.3 درجة مئوية في "ديجون"، وسالب 5.6 درجة مئوية في "بوسان".وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى في فترة ما بعد الظهر بين 5 إلى 4 درجات تحت الصفر، مع استمرار درجات الحرارة في نطاق أقل من الصفر في فترة ما بعد الظهر في المنطقة الوسطى ومقاطعتي شمال "جولا" وشمال "كيونغ سانغ".ومن المتوقع انتهاء الموجة الباردة بعد ظهر غد السبت.