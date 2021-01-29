سيول تشكل فريق عمل لتعزيز التواصل مع إدارة بايدن

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أطلقت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فريق عمل بهدف تعزيز التواصل بشأن السياسات مع إدارة "جو بايدن".وقالت الوزارة إن فريق العمل عقد اجتماعه الأول أمس الخميس، برئاسة النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون".ويتكون فريق العمل من مسؤولين من مكاتب الوزارة المسؤولة عن شؤون أمريكا الشمالية والدبلوماسية النووية والشؤون الدبلوماسية العامة وشؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال مسؤول في الوزارة إن فريق العمل الذي تم تشكيله في أغسطس من العام الماضي للتعامل مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيحول تركيزه الآن إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الإدارة الجديدة.وفي الاجتماع الافتتاحي، أكد نائب الوزير أيضا على أهمية التواصل مع مختلف الأشخاص في المجتمع السياسي الأمريكية، بمن في ذلك خبراء الدبلوماسية والأمن، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق تقدم فعلي في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.