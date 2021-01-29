توزيع لقاحات فايزر ومودرنا في مرافق مخصصة في كوريا الجنوبية

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من المقرر أن يتم توزيع اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا في منشآت مخصصة في كوريا الجنوبية.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس، سيتم توزيع اللقاحات القائمة على الحمض النووي، مثل لقاحي "فايزر" و"مودرنا" فقط في مراكز التطعيم المحددة مسبقا، بسبب التحديات التقنية المتعلقة بدرجات الحرارة المنخفضة للغاية اللازمة لحفظ اللقاحات، حيث يجب تخزين لقاح "فايزر" في درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، ولقاح "مودرنا" عند 20 درجة مئوية تحت الصفر.وسيتم توزيع اللقاحات الأخرى التي لا تحتاج إلى مرافق تخزين خاصة، مثل لقاح "أسترازينيكا" و"يانسن"، في المستشفيات والعيادات.وبموجب الخطة، ستفتتح الحكومة الكورية 250 مركزا مخصصا للتطعيم في جميع أنحاء البلاد حتى شهر يوليو، لتوزيع لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، على أن يتم افتتاح 4 مراكز منها خلال الشهر القادم.ومن بين 20 ألف مستشفى وعيادة شاركت في برامج التطعيم الوطني السابقة، سيتم اختيار نصفها تقريبا لتوزيع اللقاحات، وفقا لقدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى معايير أخرى.كما سترسل الحكومة فرقا من الخبراء الطبيين والموظفين الإداريين لتطعيم كبار السن في دور رعاية المسنين وذوي الإعاقات الشديدة، الذين لا يستطيعون التنقل للحصول على اللقاح.