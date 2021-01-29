مدير مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين يعين قاضيا سابقا نائبا له

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قرر "كيم جين أوك" المدير العام لمكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، تعيين القاضي السابق "يو وان غوك" نائبا له.وعقد "كيم" مؤتمرا صحفيّا عبر الإنترنت للإعلان عن اختياره لنائب رئيس نقابة المحامين الكورية، الذي عمل قاضيا لمدة 20 عاما.وكان "كيم" يخطط في البداية لترشيح اثنين، وطلب اختيار أحدهما من الرئيس "مون جيه إين"، لكنه قال إنه غيّر رأيه بعد الاستماع إلى العديد من الآراء.وقال "كيم"، وهو أيضا قاضٍ سابق، إنه يعتبر خبرات "يو" الطويلة في القضايا الجنائية مكملة لخبراته في القانون الدستوري.كما أكد أنه تم اختيار "يو" من بين اثنين من المرشحين للمنصب، موضحا أن المرشح الآخر من وكلاء النيابة العامة، لكنه لم يكشف عن هويته.وقد ثارت التساؤلات حول من سيكون نائب "كيم"، وسط شكوك من معسكر المعارضة في أن وكالة مكافحة الفساد الجديدة ستتبع بإخلاص مساعي إدارة "مون" لإصلاح النيابة العامة وتطهير وكالات إنفاذ القانون من الانتهاكات المزعومة للسلطة.