الحكومة الكورية تشغّل نظام الحجز المسبق لتطعيمات فيروس كورونا

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اعتبارا من شهر مارس القادم، سيتمكن المواطنون في كوريا الجنوبية من الحجز المسبق لموعد ومكان تلقي اللقاح المضاد فيروس كورونا.وفي خطة التطعيم التفصيلية التي أعلنت عنها الحكومة أمس الخميس، قالت الحكومة إنها ستضع نظاما للحجز المسبق لتمكين المواطنين من اختيار موعد ومكان التطعيم.وأوضحت أنها ستعزز أيضا مراقبة الآثار الجانبية الضارة المحتملة للقاحات، وتعويض الأفراد إذا تم التحقق من وجود علاقة سببية بين اللقاحات وحدوث آثار جانبية، حيث سيتم توفير تكاليف العلاج ونفقات التمريض للمتضررين من اللقاحات، بالإضافة إلى تعويض لمرة واحدة إذا أدى اللقاح إلى إعاقة أو إلى الوفاة.ولتقليل الأضرار الناجمة عن الآثار الجانبية المحتملة، تخطط الحكومة لاختيار المجموعات المعرضة لخطر كبير، والتي قد تكون عرضة لردود فعل تحسسية حادة للقاحات مثل الحساسية المفرطة، لكي تتحقق وتراقب حالتها عن كثب قبل وبعد التطعيم.