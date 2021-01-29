نقابة عمال توصيل الطرود تصوت على اتفاق مبدئي مع الشركات اللوجستية

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من المقرر أن يصوت عمال التوصيل النقابيون على ما إذا كانوا سيستمرون في إضرابهم اليوم الجمعة، حيث تم التوصل ليلة أمس إلى اتفاق مبدئي مع الشركات اللوجستية.وكان من المقرر أن يبدأ العمال اليوم الجمعة إضرابا عامّا إلى أجل غير مسمى.وقال اتحاد التضامن لعمال توصيل الطرود إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مساء أمس الخميس بعد ست ساعات من المناقشات بين النقابة وشركات الخدمات اللوجستية ومسؤولين من البرلمان ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.وقالت النقابة إنها ستعقد جلسة كاملة لأعضاء النقابة صباح اليوم الجمعة للتصويت على الاتفاقية.وإذا وافق أعضاء النقابة على الاتفاق، سيتم إلغاء الإضراب المخطط له، أما إذا رفضوه فسيبدأ حوالي 5500 من عمال التوصيل الإضراب كما هو مقرر له.وقالت النقابة إنه سيتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق المبدئي ظهر اليوم إذا تمت الموافقة عليه.