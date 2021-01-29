الإعلان عن بدء مفاوضات للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأوزبكستان

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أجرى الريس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس محادثات قمة عبر الفيديو مع نظيره الأوزبكي "شوكت ميرزييف".وأعلن الرئيسان عن بدء مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية المعروفة باسم اتفاقية التجارة المستدامة والمشاركة الاقتصادية، التي ستكون الأولى من نوعها التي تسعى كوريا الجنوبية لتوقيعها مع دول الشمال.وكان الرئيسان الكوري والأوزبكي قد اتفقا في القمة السابقة التي عقدت في شهر أبريل من عام 2019 على إجراء دراسة مشتركة حول توقيع اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، وترتب ذلك إكمال البلدين للإجراءات اللازمة محليا استعدادا لبدء المفاوضات.وتم على هامش قمة الأمس توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في الصناعات الرقمية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في المجالات الرقمية والخضراء، كما تم خلالها أيضا التوصل إلى اتفاق على توسيع آفاق التعاون الصناعي الثنائي المبني على الصفقة الكورية الجديدة .ودعا الرئيس الكوري "مون" نظيره الأوزبكي إلى إيلاء الاهتمام والدعم لمشاركة الشركات الكورية في المشروعات التي تخطط الحكومة الأوزبكية لتنفيذها، بما في ذلك مشروع تحديث محطة "مبارك" للطاقة الكهربائية.وفي المقابل، قال الرئيس الأوزبكي "ميرزييف" إنه سيدعم الشركات الكورية للمزيد من المشاركة في المشروعات التي سيتم تنفيذها في أوزبكستان.