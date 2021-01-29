واشنطن تقول إن قيادة العمليات في زمن الحرب سيتم نقلها عند استيفاء الشروط

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب سيتم نقله إلى كوريا الجنوبية عند استيفاء الشروط المتفق عليها بين الجانبين.جاء ذلك في مقابلة مكتوبة أجرتها وكالة يونهاب الكورية للأنباء أمس الخميس مع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ردا على سؤال يتعلق بتصريح لوزير الدفاع الكوري "صوه أوك" أعرب فيه عن عزمه إحراز نتائج مثمرة في المفاوضات بشأن نقل حق قيادة العمليات العسكرية في أثناء فترة خدمته.وتعد هذه هي المرة الأولى التي توضح فيه حكومة "جو بايدن" الأمريكية الجديدة موقفها الرسمي فيما يتعلق بنقل حق القيادة العسكرية.وأبدت الوزارة الأمريكية موقفا سلبيا بشأن تحديد موعد معين لنقل حق القيادة العسكرية، وهو ما يثير الاهتمام حول مستقبل المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال المتحدث إن تحديد وقت معين يتم فيه نقل القيادة سيتسبب في تعرض الجنود الأمريكيين والكوادر البشرية الأمريكية للخطر، مشددا على أن ضمان أمن الجنود والكوادر البشرية والمنطقة سيكون عملية معقدة بشكل أكبر من تغيير قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة.وكان وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستين" قد قال في جلسة استجواب لتعيينه عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي يوم التاسع عشر من يناير الجاري إنه سينظر في مسألة نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية.