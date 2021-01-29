بايدن وسوغا يبحثان الخلاف بين سيول وطوكيو بشأن قضية الاسترقاق الجنسي

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تبين أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" قد بحثا القضايا المتعلقة بالخلاف القائم بين كوريا واليابان حول قضية الاسترقاق الجنسي الياباني.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم الجمعة أن "بايدن" و"سوغا" تبادلا الآراء في محادثات هاتفية بينهما أمس الخميس حول الدعاوى القضائية بين سيول وطوكيو، والمتعلقة بتقديم تعويضات لضحايا الاسترقاق الجنسي والعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية .ونقل التقرير عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله إن بايدن وسوغا تقاسما الآراء حول أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لمواجهة كوريا الشمالية التي تسعى لتقوية ترسانتها النووية والصاروخية.وقالت الصحيفة إن هناك احتمالا بأن يكون الرئيس الأمريكي "بايدن" قد طلب من رئيس الوزراء الياباني "سوغا" العمل على تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.