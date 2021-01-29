استهلاك الفرد من الأرز في كوريا الجنوبية يسجل أقل مستوياته العام الماضي

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سجل حجم استهلاك الفرد من الأرز في كوريا الجنوبية أقل مستوياته على الإطلاق في العام الماضي منذ جميع الإحصاءات ذات الصلة.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى زيادة استهلاك أنواع أخرى من الحبوب الغذائية، منها الطحين والبطاطس البطاطا الحلوة، نتيجة لحدوث تغيير في النظام الغذائي في كوريا، حيث أصبح لديه طابع غربي أكثر.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الخميس، فإن حجم استهلاك الفرد من الأرز في كوريا الجنوبية خلال الفترة من الأول من نوفمبر من عام 2019 وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر من العام الماضي، بلغ 57.7 كيلوغرام، بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم استهلاك الفرد من الأزر في العام الماضي بلغ 158 غراما، بانخفاض 2.5% مقارنة بالعام الأسبق.وبدأ المتوسط اليومي لاستهلاك الفرد من الأرز في كوريا الجنوبية ينخفض بشكل مستمر بعد أن كان قد بلغ أكثر من 300 غرام في أعوام السبعينيات من القرن الماضي، ليقل عن 160 غراما لأول مرة في العام الماضي.أما إجمالي حجم استهلاك الفرد من الحبوب الغذائية الأخرى في العام الماضي فبلغ 8.7 كيلوغرام، بزيلدة نسبتها 6.1% مقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن حصة الأرز من إجمالي استهلاك الفرد من الحبوب الغذائية بلغت 87% العام الماضي، بانخفاض 0.8%، فيما زادت حصة الحبوب الغذائية الأخرى بنسبة 0.8%، لتصل إلى 13%.