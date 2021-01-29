اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين كوريا وكمبوديا تدخل حيز التنفيذ

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دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين كوريا الجنوبية وكمبوديا في عام 2019، حيز التنفيذ اليوم الجمعة.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم فرض رسوم ضريبية على الأرباح التي تحققها المصانع والمكاتب لشركات كل من البلدين لدى الطرف الآخر، وذلك بعد أن كان يتم فرض هذه الرسوم على جميع الشركات بغض النظر عن وجود مصانعها ومكاتبها.وسيتم أيضا تحديد نسبة ضريبية قصوى تقل عن 10% على الأرباح الموزعة وفوائد إيرادات الاستخدام، بعد أن كانت هذه النسبة 14% على الأكثر.وأعربت الوزارة الكورية عن أملها في تنشيط التبادل الاقتصادي بين كوريا وكمبوديا بشكل أكبر مما هو عليه الآن.وبهذا تكون جميع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين كوريا الجنوبية الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، قد دخلت حيز التنفيذ.