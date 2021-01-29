الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالحفاظ على حالة الاستعداد في شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرس محاولات كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها العسكرية، مؤكدة أنها ستحافظ على حالة الاستعداد التي تحتاجها في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "جون كيربي" أمس الخميس، حيث أضاف أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على جاهزية القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية من خلال إجراء التدريبات العسكرية.وفيما يخص قيام كوريا الشمالية بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات تطلق من غواصات، رفض "كيربي" تقييم نظام الأسلحة الكوري الشمالي بشكل تفصيلي، لكنه قال إن الولايات المتحدة تدرك جيدا ما تستهدفه بيونغ يانغ من وراء تعزيز قدراتها العسكرية.وسلط "كيربي" الضوء على أهمية الاستعدادات العسكرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرك قيمة التدريبات والتمارين لإبقاء القوات جاهزة.وفي يتعلق بالتدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة التي تم إلغاؤها أو تخفيض حجمها خلال إدارة "ترامب"، قال إن القوات الأمريكية والكورية كانت ومازالت قادرة على الحفاظ على حالة الاستعداد المشترك من خلال إجراء التدريبات المشتركة.