66 % زيادة في صادرات السيارات الكهربائية الكورية العام الماضي

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ارتفع حجم صادرات السيارات الكهربائية الكورية بنسبة تزيد عن 60% في العام الماضي، رغم الركود الذي عانت منه صناعة السيارات وسط تفشي جائحة كورونا، لتحافظ كوريا الجنوبية بذلك على مرتبتها الرابعة عالميا من حيث صادرات السيارات الكهربائية كما كان عليه في العام الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن اتحاد التجارة الكورية أمس الأحد، بلغت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الكورية 3.9 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 65.9% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادرات السيارات الكهربائية قيمة صادرات السيارات الهجينة التي بلغت 2.5 مليار دولار.وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة عالميا من حيث قيمة صادرات السيارات الكهربائية، والمرتبة الخامسة من حيث قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.وبلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة 54.7%.وأشار التقرير إلى أن 68% من إجمالي حجم صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة قد تم شحنها إلى الدول الأوربية، فيما بلغت حصة السيارات الكورية المصدرة إلى أوربا 20.4% من إجمالي حجم السيارات المصدرة للخارج.وتوقع التقرير أن تشهد سوق السيارات الكهربائية العالمية زخما جديدا وسط انتهاج دول العالم سياسات تستهدف فرض قيود بيئية، وزيادة الاستثمارات في إنشاء البنى التحتية الخاصة بشحن السيارات، وتقديم مزايا مالية لمشتري السيارات الصديقة للبيئة.