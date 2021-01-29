بدء الدورة البرلمانية الاستثنائية اليوم الاثنين

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري جلسة استثنائية اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تكون الأحزاب السياسية على خلاف حول مختلف القضايا، بما في ذلك عزل أحد القضاة، وتمرير مشروع القانون الخاص بالتعويض عن الخسائر المالية للمتضررين من فيروس كورونا، والمزاعم المتعلقة بخطة بناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية.وسوف يلقي رؤساء التكتلات البرلمانية خطبا لمدة يومين اعتبارا من الغد الثلاثاء، ثم تليها جلسات استجواب لمدة 3 أيام.ويخطط الحزب الديمقراطي الحاكم لعزل القاضي "إيم سونغ كون" الخاضع للمحاكمة بتهمة تورطه في أعمال فساد قضائي، بينما يدعى حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أن محاولة الحزب الحاكم لعزل هذا القاضي تستهدف ترويض القضاء.وسوف يدعو الحزب المعارض الرئيسي إلى إجراء تحقيقات برلمانية في المزاعم المشكوك فيها بشأن خطة حكومة الرئيس "مون جيه إين" لبناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية.