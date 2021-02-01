المستثمرون الأفراد الكوريون يشترون بـ26 تريليون وون من الأسهم في يناير

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اشترى المستثمرون الأفراد الكوريون الجنوبيون بما يقرب من 26 تريليون وون من الأسهم المحلية في شهر يناير وحده، مواصلين فورة الشراء في البورصة الكورية.ووفقا لتقرير صادر عن البورصة في سيول أمس الأحد، اشترى المستثمرون الأفراد ما قيمته 22,3 تريليون وون من الأسهم في سوق البورصة الرئيسية "كوسبي"، و3,5 تريليون وون من الأسهم في سوق "كوسداك" الثانوية، خلال شهر يناير.وبلغ الرقم المجمع لشهر يناير 25,8 تريليون وون أي حوالي 23,5 مليار دولار، وهو ما يعادل 40% من إجمالي المشتريات في عام 2020 بأكمله.وقد اشترى المستثمرون الأفراد في الغالب أسهم أكبر شركات القيمة السوقية في البلاد، مثل شركات صناعة الرقائق والسيارات.وفي المقابل، باعت المؤسسات ما قيمته 19,6 تريليون وون من الأسهم في السوقين خلال شهر يناير، بينما باع الأجانب من الأسهم المحلية ما قيمته 5,9 تريليون وون.