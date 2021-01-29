حاكم كيونغ كي يطالب الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي بدعم حظر المنشورات

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بعث حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" برسالة إلى الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي للمطالبة بدعم قانون كوري جنوبي يحظر إرسال منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود بين الكوريتين. وأوضحت حكومة المقاطعة أمس الأحد أن "لي" قال في رسالته إن حظر إرسال المنشورات هو الحد الأدنى من الإجراءات اللازمة لحماية أرواح وسلامة وممتلكات سكان مقاطعة "كيونغ كي"، التي تشمل المناطق المتاخمة لكوريا الشمالية.وشدد "لي"، الذي يعتبر مرشحا بارزا للرئاسة، في الرسالة أيضا على أن القانون وسيلة سلمية يمكن أن تمنع التوترات العسكرية غير الضرورية والمواجهة مع كوريا الشمالية، فضلا عن تحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين. وأعرب "لي" عن قلقه من أن دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لمراجعة هذا القانون، والتحركات من قبل أعضاء مجلس النواب الأمريكي لعقد جلسات استماع حول هذه المسألة، يمكن أن تعيق الممارسة المشروعة لسيادة كوريا الجنوبية بهدف حماية أرواح وسلامة شعبها.وقد تم إرسال هذه الرسالة إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الأمريكي، ورئيسي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسفير الأمريكي بالنيابة في كوريا الجنوبية، وسفير الاتحاد الأوربي في كوريا الجنوبية، والأمين العام للأمم المتحدة العامة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.