تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية في كوريا لمدة أسبوعين آخرين

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون" إن الحكومة قررت تمديد العمل بالمستوى الحالي من التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين آخرين.ويذكر أن سيول والمناطق المحيطة بها في مقاطعة كيونغ كي وإنتشون تخضع حاليا للمستوى 2.5، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من خمسة مستويات، بينما تقع الأجزاء الأخرى من البلاد تحت المستوى 2، كما يتم فرض حظر على التجمعات التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد تقريبا.وأضاف "جونغ" خلال ترؤسه اجتماعا حكوميا أمس الأحد بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا، أن مستوى التباعد الاجتماعي الحالي ولوائح الحجر الصحي ستبقى سارية لمدة أسبوعين آخرين حتى نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى المخاوف من حدوث المزيد من الإصابات نتيجة للعدوى العنقودية الأخيرة المرتبطة بالجمعية التبشيرية "آي إم" وكذلك بعض المستشفيات وأماكن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إن لقاحات فايزر التي تم شراؤها من خلال منشأة "كوفاكس"، وهي مبادرة عالمية تقودها منظمة الصحة العالمية، ستصل إلى كوريا في منتصف فبراير، موضحا أن عدد هذه اللقاحات يبلغ 117 ألف جرعة، أي أنها ستكفي لحوالي 60 ألف شخص. وأضاف أن كوريا ستحصل على لقاحات من شركة "أسترازينيكا" بما يكفي لتطعيم مليونين و190 ألف شخص خلال النصف الأول من هذا العام، مع توفير 300 ألف جرعة منها خلال فبراير أو مارس.