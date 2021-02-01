السلطات الصحية الكورية تواصل حظر التجمعات الخاصة

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مددت حكومة كوريا الجنوبية إجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة لمدة أسبوعين إضافيين من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.وفي هذا السياق، ستظل تدابير المستوى 2.5، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من خمسة مستويات، سارية في سيول والمناطق المحيطة بها في مقاطعة كيونغ كي وإنتشون حتى يوم 14 فبراير، بينما ستظل الأجزاء الأخرى من البلاد تحت المستوى 2.وسيظل الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر ساريا في جميع أنحاء البلاد تقريبا خلال هذه الفترة التي تشمل عطلة رأس السنة القمرية في الأسبوع الثاني من شهر فبراير.وسوف يمكن للمطاعم والمقاهي في منطقة العاصمة تقديم خدمات تناول الطعام حتى الساعة 9 مساء، بينما سيسمح فقط بالوجبات الجاهزة والتسليم من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا. وسوف تظل المؤسسات عالية الخطورة مثل الحانات والنوادي مغلقة. ومع ذلك، خففت الحكومة بعض الإجراءات في العديد من المرافق، مثل قاعات الحفلات الموسيقية والمسارح ومنتجعات التزلج.