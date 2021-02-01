تحصيل رسوم مرور على الطرق السريعة خلال عطلة رأس السنة القمرية

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تحصيل رسوم للمرور على الطرق السريعة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في محاولة للحد من حركة المرور والسيطرة على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعلن مسؤول في وزارة الصحة عن هذا القرار أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي دوري، قائلا إن الحكومة ستستخدم الرسوم المحصلة لدعم جهود الحجر الصحي، كما حدث من قبل خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، في العام الماضي.ويذكر أن الحكومة كانت تعفي السيارات من دفع الرسوم في كل عطلة رئيسية خلال السنوات الأخيرة، لكنها قررت فرض تلك الرسوم خلال عطلة تشوسوك خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الماضي، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.كما كشفت الحكومة عن مجموعة من إجراءات الحجر الصحي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القادمة من أجل الحد من السفر خلال هذه الفترة. وبموجب هذه الإجراءات، سيمكن للمسافرين شراء تذاكر مقاعد النوافذ فقط، وسوف يتوجب على سفن الركاب أن تعمل بنسبة تصل إلى 50 في المائة من طاقتها العادية، كما سيُطلب من المنشآت الثقافية العامة والوطنية، مثل القصور والمتاحف، أن تعمل بحد أقصى يصل إلى 30 بالمائة من طاقتها.