سيول تنفي مزاعم خطة محطة الطاقة النووية لكوريا الشمالية

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نفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة المزاعم القائلة إن الحكومة الكورية الجنوبية حاولت المساعدة في بناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية.وقد اندلع الجدل حول هذا الموضوع بعد أن أفادت إحدى الإذاعات المحلية مؤخرا بأن وثيقة تحتوي على خطة لإنشاء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية كانت ضمن ملفات الكمبيوتر التي يُزعم حذفها من قبل مسؤولين في وزارة الصناعة.وعقدت الوزارة مؤتمرا صحفيا أمس الأحد أوضحت فيه أن تلك الوثيقة كانت مخصصة للمراجعة الداخلية وليست موقفا رسميا للحكومة. وقالت الوزارة إن أقسامها قدمت وراجعت بعض "الأفكار" السياسية لمشروعات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين بعد قمة أبريل 2018، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة كانت جزءا من المواد المنتجة ضمن هذه العملية.كما نفت وزارة التوحيد المزاعم القائلة بوجود شيء يتعلق بمحطة للطاقة النووية في رؤية التعاون الاقتصادي التي قدمها الرئيس "مون جيه إين" إلى زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" خلال القمة بينهما في عام 2018. وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إنه لا توجد عبارة "محطة للطاقة النووية"، أو أي محتوى ذي صلة على الإطلاق، في المبادرة الاقتصادية الجديدة لشبه الجزيرة الكورية.