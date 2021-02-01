رئيس الوزراء يتحدث عن إمكانية تخفيف الحجر الصحي قبل رأس السنة القمرية

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون" إن الحكومة ستنظر في تخفيف المزيد من إجراءات الحجر الصحي قبل حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة إذا تأكدت من استقرار وضع الفيروس في البلاد.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في أثناء ترؤسه اجتماعا حكوميا في سيول اليوم الاثنين، بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا.وقال "جونغ" إن الحكومة ستدرس تخفيف قواعد الحجر الصحي الإضافية بعد رصد حالة انتشار الفيروس خلال هذا الأسبوع، ودعا المواطنين إلى الصبر والتعاون في جهود الحجر الصحي الحكومية.وكانت الحكومة الكورية قد قررت أمس الأحد تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة لمدة أسبوعين آخرين لاحتواء انتشار الفيروس.وتعهد رئيس الوزراء ببذل جهود شاملة من جانب الحكومة لمكافحة الوباء وتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب واستعادة الحياة اليومية لطبيعتها.