بيونغ يانغ تؤكد أن تعزيز قدراتها العسكرية يهدف إلى فتح عهد للسلام

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ادعت كوريا الشمالية أن تعزيز قدراتها العسكرية يهدف إلى فتح عهد للسلام.جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الكوري الشمالي لدى جينيف "هان ديه سونغ" خلال مؤتمر نزع السلاح الذي عقد عبر الفيديو يوم السادس والعشرين من يناير الماضي، حيث أضاف أن السبب وراء قيام بيونغ يانغ ببناء قدرات الردع الحربي يرجع إلى الدفاع عن نفسها، وفتح عهد حقيقي للسلام خال من الحروب بشكل أبدي.وأوضح السفير الكوري الشمالي "هان" أن بلاده بذلت قصارى جهدها لردع التوترات العسكرية الإقليمية، وتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم.وأشار إلى أن قيام الدول المعادية لكوريا الشمالية بزيادة أسلحتها الحديثة، وتعزيز ترسانتها العسكرية يتسبب في تدمير التوازن بين القوى الدولية.كما أكد السفير "هان" على عزم بيونغ يانغ مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية إلى أن يتم القضاء على التهديدات العسكرية من قبل الدول المعادية في شبه الجزيرة الكورية.