كوريا الجنوبية الثانية عشرة عالميا في تصنيف أفضل الدول تعاملا مع أزمة كورونا

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية عشرة من بين 53 دولة حول العالم في تصنيف أفضل الدول تعاملا مع أزمة كورونا، بعد أن كانت في المرتبة الثامنة الشهر الماضي.جاء ذلك في قائمة نشرها موقع "بلومبرغ" الأمريكي أمس الأحد شملت أفضل دول العالم تعاملا مع أزمة كورونا والأقل تأثرا بتداعياتها.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة الرابعة في شهر نوفمبر من العام الماضي، ثم انخفض التصنيف إلى المرتبة الثامنة في شهر ديسمبر الماضي بسبب عودة انتشار الفيروس في البلاد، وانخفض مرة أخرى لتصنف في المرتبة الثانية عشرة في يناير الماضي.وقد بدأ موقع "بلومبرغ" في نشر هذه القائمة شهريا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي حسب عدد المصابيين بفيروس كورونا من بين كل 100 ألف شخص، ومعدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، وعدد المتوفين في كل مليون شخص، ومعدل تأكيد الحصول على لقاحات كورونا بالنسبة لعدد السكان، وإجراءات الحجر الصحي، وتوقعات النمو الاقتصادي.واحتلت المرتبة الأولى نيوزيلندا، وتلتها كل من سنغافوره وأستراليا وتايوان والصين والنرويج وفنلندا واليابان وهونغ كونغ وفيتنام.