الصادرات الكورية تسجل زيادة للشهر الثالث على التوالي

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تبين أن الصادرات الكورية تتمتع بانتعاش رغم جائحة فيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، بلغ حجم الصارات الكورية في شهر يناير الماضي 48 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر الثالث على التوالي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات الكورية بناء على عدد أيام العمل، بلغ مليارين و130 مليون دولار، مسجلا بذلك أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهر يناير.ويرجع السبب في انتعاش الصادرات الكورية إلى زيادة الصادرات من منتجات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أشباه الموصلات التي شهدت زيادة بنسبة 21.7% في يناير.كما يرجع السبب إلى زيادة صادرات السيارات بنسبة 40%، ومنتجات الصحة الحيوية بنسبة 66%، بالإضافة إلى المنتجات البتروكيميائية التي سجلت أول زيادة منذ 26 شهرا.وقال التقرير إن الصادرات الكورية شهدت زيادة تتجاوز 20% إلى كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.أما حجم الواردات الكورية فبلغ 44 مليار دولار، وبالتالي سجلت كوريا الجنوبية فائضا في ميزانها التجاري للشهر التاسع على التوالي.