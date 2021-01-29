وزارة البيئة الكورية ترفع هدفها لتوفير السيارات الصديقة للبيئة هذا العام

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تخطط وزارة البيئة الكورية لرفع هدفها لتوفير السيارات الصديقة للبيئة لتصل حصتها من إجمالي عدد السيارات في البلاد إلى 18%، ورفع هدفها لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030.جاءت هذه الخطة في تقرير قدمته الوزارة إلى الرئيس "مون جيه إين" اليوم الاثنين حول السياسات التي سوف تنتهجها خلال هذا العام، والتي تشمل 10 مشروعات رئيسية تستهدف بناء قاعدة أساسية لتحقيق الحياد الكربوني، وتنفيذ الصفقة الجديدة الخضراء، وإنشاء شكبة للأمن البيئي.وقالت الوزارة في تقريرها إنها ستقوم بتوفير المزيد من السيارات الهيدروجينية والكهربائية ليصل عددها الإجمالي إلى 300 ألف سيارة هذا العام، كما ستقوم ببناء 30 ألف محطة شحن كهربائية و100 محطة شحن بالهيدوجين في جميع أنحاء البلاد، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى المضي قدما في فتح عصر السيارات المستقبلية بشكل مبكر.وسوف تلزم الوزارة المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة بشراء 80% من سياراتها الجديدة، من السيارات المستقبلية، كما ستنصح القطاعات الخاصة بتحويل جميع سياراتها إلى السيارات المستقبلية بشكل تطوعي حتى عام 2030.وأضافت الوزارة أنها ستقوم برفع هدف البلاد من تخفيف حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد قدمت تقريرا إلى الأمم المتحدة العام الماضي حول خطتها لتخفيف 536 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري، بانخفاض نسبته 24.4% مقارنة بعام 2017.