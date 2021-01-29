لقاح فايزر سيكون أول لقاح تحصل عليه كوريا الجنوبية

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كشفت الحكومة الكورية عن أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر سيكون أول لقاح تحصل عليه كوريا الجنوبية، بمقدار 117 ألف جرعة ستصل في منتصف شهر فبراير الجاري وتكفي لتطعيم حوالي 60 ألف شخص.وكانت الحكومة الكورية قد صرحت بأنها ستشتري لقاحات من خلال المنظمة الدولية المعروفة باسم "كوفيكس"، وهي الجهة المسؤولة عن شراء اللقاحات الآمنة وتوزيعها على دول العالم، خلال الربع الأول من هذا العام، ولكن لم يتم تحديد كمية اللقاحات وموعد الحصول عليها.وقد أخبرت "كوفيكس" الحكومة الكورية بشكل رسمي يوم السبت الماضي بقرارها حول توزيع لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" على كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن تحصل كوريا الجنوبية على لقاحات "أسترازينيكا" بما يكفي لتطعيم 300 ألف شخص خلال شهر فبراير ومارس القادمين.ويقوم الفريق الاستشاري للتحقق التابع لهيئة سلامة الغذاء والدواء الكورية بإجراء تحقيقات حول سلامة لقاح "أسترازينيكا".وسوف تبدأ حملة التطعيم باللقاحات فور وصولها إلى البلاد، وسيتم إجراء تدريب محاكاة على التطعيم لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم بالتعاون بين الوزارات ذات الصلة.