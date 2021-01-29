أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ترتفع بنسبة 0.6% في يناير

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شهدت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفاعا بنسبة 0.6% في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ظل معدل ارتفاع أسعار المستهلك عند مستوى أقل من 1% للشهر الرابع على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في يناير 106.47 نقطة، بزيادة 0.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت أسعار المستهلك قد سجلت ارتفاعا بنسبة 1% في سبتمبر، و0.1% في أكتوبر، و0.6% في شهري نوفمبر وديسمير من العام الماضي.ومن بين أكثر المنتجات ارتفاعا: المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، بما في ذلك البيض ولحوم البقر، حيث بلغ معدل ارتفاع المنتجات الحيوانية 11.5% في يناير، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر يونيو عام 2014.كما شهدت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ارتقاعا بنسبة 11.2% و3.2% على التوالي.وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الصناعية سجلت انخفاضا بنسبة 0.6% بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، فيما انخفضت رسوم كل من الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 5%.