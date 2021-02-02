رئيس الجمعية الطبية الكورية يعارض تطعيم كبار السن بلقاح أسترازينيكا

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شكك رئيس الجمعية الطبية الكورية في الحكم الإيجابي الذي توصلت إليه لجنة استشارية بشأن فعالية لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا بالنسبة لكبار السن.وقال "تشيه ديه جيب" في منشور كتبه في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين إنه يجب إعطاء كبار السن لقاحات فايزر وموديرنا بدلا من ذلك، موضحا أن فعالية لقاحات أوكسفورد-أسترازينيكا على أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لم يتم إثبات فاعليتها حتى الآن. وأوضح أن مرضى فيروس كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما لديهم احتمالية أكبر للإصابة بأعراض حادة، وبالتالي يجب أن يتلقوا اللقاحات التي ثبت أنها الأكثر فعالية من بين المنتجات المتاحة.وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان وزارة سلامة الغذاء والدواء عن استنتاج توصلت إليه لجنة من الخبراء بأن لقاح أسترازينيكا يمكن إعطاؤه لجميع البالغين، بمن فيهم كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، على الرغم من وجود خلافات مماثلة في الخارج تشير إلى نقص الأبحاث بالنسبة لتلك الفئة العمرية والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها. وقد خلصت اللجنة المكونة من ثمانية أطباء وخبراء آخرين إلى أنه تم العثور على تأثيرات وقائية في جميع مجموعات الاختبار بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وأن ردود الفعل المناعية بعد التطعيم، المبلغ عنها بين كبار السن، كانت مماثلة لتلك الخاصة بالبالغين الآخرين.