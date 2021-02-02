اكتشاف 7 حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا المتحور في كوريا

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية سبع حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا المتحور، ليصل إجمالي عدد الإصابات المماثلة إلى 34. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن تحليل حالات الإصابة القادمة من الخارج منذ يوم 25 يناير حدد سبع حالات يُعتقد أنها شديدة العدوى، من بينها أربع حالات بالفيروس المتحور في بريطانيا، واثنتان بالفيروس المتحور في البرازيل، وواحدة من الفيروس المتحور في جنوب إفريقيا. وأضافت أنها تستعد لاحتمال انتشار العدوى بتلك النسخ المتحورة من الفيروس. وقد تم اكتشاف اثنتين من السبع حالات خلال مرحلة الحجر الصحي في المطار، بينما تم التأكد من الخمس حالات الأخرى خلال فترة العزل الذاتي التي استمرت أسبوعين. ومن بين المرضى الأربعة الذين يحملون الفيروس المتحور في بريطانيا، كان هناك اثنان من المواطنين الكوريين واثنان من الأجانب، وقد سافر ثلاثة منهم مباشرة من بريطانيا، بينما سافر الرابع من الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة للاثنين المصابين بالفيروس المتحور في البرازيل، فقد سافر كل منهما بشكل منفصل إلى كوريا من البرازيل وكندا. أما الشخص الذي يحمل الفيروس المتحور في جنوب أفريقيا فقد سافر من الإمارات العربية المتحدة، وجميعهم مواطنون كوريون جنوبيون. ومن بين الـ34 حالة تراكمية من النسخ المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في كوريا الجنوبية، كان هناك 23 حالة من النسخة البريطانية، وستة من الجنوب إفريقية، وخمسة من البرازيلية.