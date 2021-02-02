مفوضية حقوق الإنسان تنصح الجيش بعدم تسريح ضابط قام بتغيير جنسه

Photo : YONHAP News

وجهت هيئة مراقبة حقوق الإنسان، التابعة للدولة في كوريا الجنوبية، توصية للجيش بإلغاء قراره بإقالة ضابط صف سابق قسرا، بعد أن أجرى جراحة لتغيير جنسه ليتحول إلى امرأة.ووفقا لمركز حقوق الإنسان العسكري في كوريا أمس الاثنين، قدمت لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاقتراح إلى الجيش يوم 14 ديسمبر، قائلة إن إقالة الضابط السابق "بيون هي سو" يرقى إلى "انتهاك لحقوق الإنسان". كما نصحت اللجنة الجيش بتبسيط القوانين والقواعد ذات الصلة حتى لا تتكرر أي انتهاكات مماثلة.ويذكر أنه في شهر يناير من العام الماضي، قرر الجيش الكوري تسريح "بيون" بعد شهرين من خضوعه لعملية جراحية لتغيير الجنس، وذلك بحجة أن لديه "إعاقات عقلية وجسدية"، حيث وصفه فريق طبي عسكري بأنه "صار امرأة معاقة".كما أثار القرار انتقادات من لجنة من الخبراء مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قالت في رسالة إلى حكومة كوريا الجنوبية في شهر يوليو إنه يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان الدولية.