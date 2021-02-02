وزارة الطاقة الكورية الجنوبية تكشف عن وثيقة محطة الطاقة النووية لكوريا الشمالية

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أصدرت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين بيانا حول الوثيقة الداخلية ذات الصلة بإمكانية تنفيذ مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية، وذلك من أجل تبديد الشكوك المحيطة بتلك الوثيقة. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان صحفي أصدرته أمس إنها كشفت عن الوثيقة بعد إجراء مداولات بواسطة لجنة مختصة بالوزارة، مع الوضع في الاعتبار أهمية إنهاء الجدل غير الضروري حول هذا الموضوع. وأكدت الوزارة أن الوثيقة تستعرض بعض الأفكار السياسية لمشروعات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين بعد قمة في أبريل 2018، وأنه لم تكن هناك أي مراجعات أخرى للوثيقة، كما لم يتم الكشف عنها لأي أطراف خارجية. وأظهرت الوثيقة المكونة من ست صفحات والتي تم الكشف عنها، أنها "وثيقة مرجعية داخلية تأخذ في الاعتبار البدائل الممكنة عند بناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية"، كما تنص على أنها لا تمثل "الموقف الرسمي للحكومة"، وتقترح الوثيقة ثلاثة خيارات ممكنة للمشروع. ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة وسط الجدل المتزايد في الدائرة السياسية الكورية بعد أن أفادت إحدى الإذاعات المحلية بأن الوثائق حول مشروع للطاقة النووية في كوريا الشمالية كانت من بين مئات من ملفات الكمبيوتر التي يُزعم أن مسؤولي الوزارة قد حذفوها.