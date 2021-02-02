0,6% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر يناير

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نمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة تقل عن 1% للشهر الرابع على التوالي خلال شهر يناير.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 106,47 نقطة في يناير، بزيادة نسبتها 0,6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويعد هذا الشهر هو الرابع على التوالي الذي ينمو فيه مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بأقل من واحد في المائة.وقفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 10% على أساس سنوي في يناير، حيث ارتفعت لثلاثة أشهر متتالية منذ نوفمبر من العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار الماشية بنسبة 11,5% على أساس سنوي لتسجل أكبر نمو منذ حوالي ست سنوات، وارتفعت أسعار البيض بنسبة 15,2%، وقفزت أسعار لحوم البقر بنسبة 10%.وفي المقابل، انخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,6% على أساس سنوي، بسبب الانخفاض في أسعار النفط، كما تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 5% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.