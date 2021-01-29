تراجع التوظيف في القطاع العام في كوريا بنسبة 18% تقريبا في 2020

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انخفض حجم التوظيف في القطاع العام في كوريا الجنوبية بنسبة 18% تقريبا في عام 2020 مقارنة مع العام الأسبق.ووفقا لتقرير نشرته بوابة المعلومات الحكومية الكورية اليوم الثلاثاء، وظفت المؤسسات العامة في كوريا 27 ألفا و490 موظفا جديدا في العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.8 في المائة مقارنة بالعام الأسبق.وخفضت الشركات التي تديرها الدولة من توظيفها بحوالي 32 في المائة، ليصل حجم التوظيف فيها إلى حوالي 7 آلاف و700، وتراجع التوظيف في المؤسسات شبه الحكومية بحوالي 20 في المائة.ومع ذلك، كان رقم العام الماضي أعلى من الهدف الأصلي للحكومة بتوظيف 25 ألفا و700 موظف جديد في القطاع العام.وقال مسؤول في وزارة المالية إن الانخفاض في حصيلة العام الماضي جاء بعد ارتفاع التوظيف في القطاع العام بشكل غير عادي في عام 2019.وأوضح التقرير أنه في عاميْ 2018 و2019، تجاوز التوظيف في القطاع العام مستوى قياسيا بلغ 33 ألفا.