مسؤول سابق في وكالة الطاقة ينفي إمكانية بناء مفاعل من خلال مناقشات بين الكوريتين

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قال نائب سابق لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من المستحيل بناء مفاعل نووي في كوريا الشمالية فقط من خلال المناقشات بين الكوريتين.ونقل تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء عن "أولي هاينونين" نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إن محطة الطاقة النووية ليست من نوع المنشآت التي يمكن بناؤها من خلال المناقشات بين الكوريتين.وشدد المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على أنه لا يمكن بناء مفاعل نووي على أراضي كوريا الشمالية ما لم تنضم كوريا الشمالية إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.وقال هاينونين أيضا إنه حتى لو ساعدت كوريا الجنوبية في بناء مفاعل في كوريا الشمالية فإن المشروع سيتكلف أموالا إضافية لإنشاء شبكة الطاقة ذات الصلة، موضحا أن تلك التكاليف كانت تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي منذ حوالي 20 إلى 30 عاما، وأنها ستكون الآن أكثر من ذلك بكثير.وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد الجدل حول وثيقة داخلية أصدرتها وزارة الطاقة الكورية الجنوبية، وناقشت فيها إمكانية بناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية.