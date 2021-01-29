سيول تستبعد وصف بيونغ يانغ كعدو رئيسي

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أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء تقريرها الرسمي لعام 2020، الذي تنشره كل سنتين.ولم يتضمن التقرير الجديد وصف كوريا الشمالية بأنها "عدو رئيسي لكوريا الجنوبية" مثلما حدث في التقرير السابق الصادر عام 2018، لكنه نص على أن "جميع القوات التي تهدد وتنتهك سيادة جمهورية كوريا وأراضيها ومواطنيها وممتلكاتها، هي عدو لها".وفيما يخص الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، قال التقرير إن القمم الثلاث بين الكوريتين خلال فترة حكومة الرئيس "مون جيه إين"، والقمة الأولى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي عقدت عام 2018، قد ساهمت في خلق جو أمني جديد لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق السلام فيها، لكنه حذر أيضا من أن أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية تهدد في الوقت نفسه السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تلتزم بشكل عام بما ينص عليه الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 2018.ووصف التقرير الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع الكورية اليابان بأنها "دولة جارة" تتعاون كوريا الجنوبية معها لتنمية العلاقات بين البلدين وتحقيق السلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا والعالم أجمع.وكان التقرير السابق قد وصف اليابان بأنها "شريك" لكوريا الجنوبية.