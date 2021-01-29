سفير كوري شمالي منشق يقول إن كيم جونغ أون لن يتخلى عن الأسلحة النووية

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قال السفير الكوري الشمالي السابق بالإنابة لدى الكويت "ريو هيون أو" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لن يتخلى عن الأسلحة النووية.جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الاثنين، حيث أضاف "ريو" الذي انشق إلى كوريا الجنوبية في سبتمبر من عام 2019، إن "كيم" قد يرغب في التفاوض على تقليل حجم الأسلحة النووية لكوريا الشمالية من أجل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي تؤثر سلبا على اقتصادها.وقال "ريو" إن قوة كوريا الشمالية النووية مرتبطة على نحو مباشر باستقرار نظامها الحاكم، مشيرا إلى أن "كيم جونغ أون" يعتقد على الأرجح أن الأسلحة النووية هي مفتاح بقائه.وأكد أن حكومة "ترامب" الأمريكية السابقة حصرت نفسها في زاوية ضيقة بسبب تصميمها على نزع السلاح النووية قبل أي مفاوضات مع الدولة الشيوعية.وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها التراجع عن نزع السلاح النووي، وفي الوقت نفسه لا يمكن لـ"كيم جونغ أون" نزع السلاح النووي.كما أكد إن الرئيس الأمريكي "جون بايدن" سيتمكن من التعامل مع القضية النووية لكوريا الشمالية بالخبرات التي اكتسبها من خلال حل القضية النووية لإيران.ودعا "ريو" إلى مواصلة فرض العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية قد دفعت "كيم" لحضور قمة سنغافوره مع "ترامب" في عام 2018.