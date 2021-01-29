مون يدعو لعدم استخدام الجدل حول خطة المحطة النووية لأغراض سياسية

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وسط الجدل المثار حول خطة سيول المزعومة لبناء محطة نووية في كوريا الشمالية، دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" الدوائر السياسية إلى عدم إثارة مواجهة سياسية من خلال تصرفات تشبه الممارسات التي عفا عليها الزمن والتي يجب أن تتخلى الدائرة السياسية عنها.وكان رئيس لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" قد قال إن حكومة الرئيس "مون جيه إين" خططت لبناء محطة نووية في كوريا الشمالية، وادعى أن تلك الخطة تعد بمثابة "عمل مروع يعود بالنفع على العدو".كما قال "كيم" إن الرئيس "مون" قد الـ"يو إس بي" الذي يتضمن الخطة من أجل بناء محطة نووية في كوريا الشمالية، إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جون أون"، وذلك خلال القمة بينهما في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".ومن جانبه، قال النائب البرلماني "يون كون يونغ" عن الحزب الديمقراطي الحاكم إن الـ"يو إس بي" قد تم تسليمه لـ"كيم جونغ أون" في بيت السلام بـ"بان مون جوم".وكان المتحدث السابق باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "كيم أوي كيوم" قد كشف في تصريح أدلى به للصحفيين عن أن الرئيس "مون" سلم الـ"يو إس بي" الذي يتضمن مبادرة الاقتصاد الجديد في شبه الجزيرة الكورية للزعيم الشمالي "كيم جونغ أون".ويدعى مساعدو الرئيس "مون" السابقون أن الـ"يو إس بي" الذي تم تسليمه لـ"كيم جونغ أون" يتضمن خطط للتعاون بين الكوريتين في مجال الطاقة الحرارية والمائية بعد نزع السلاح النووي، ولا يتضمن أي شيء يتعلق بالطاقة النووية.