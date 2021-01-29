الحزب الحاكم يضفي طابعا رسميا على الجولة الرابعة من مساعدات الإغاثة

Photo : YONHAP News

أضفى رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" طابعا رسميا على الجولة الرابعة من مساعدات الإغاثة للمتضررين من تفشى فيروس كورونا، حيث قال في خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم الثلاثاء إن الحزب الحاكم سيوفر التكاليف اللازمة لدفع هذه المساعدات من خلال تخصيص ميزانية تكميلية إضافية أخرى، مشيرا إلى أن الحزب سيدرس إمكانية دفع المساعدات ليس فقط للمتضررين من انتشار الفيروس، بل لعامة الشعب أيضا.ودعا "لي" الأحزاب السياسية إلى تمرير مشروعات القوانين الثلاثة المتعلقة بالقضاء على عدم المساواة بين أفراد الشعب، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.وكشف رئيس الحزب الحاكم "لي" عن خطة الحزب لنظام الرعاية الاجتماعية الجديد استعدادا لعهد ما بعد أزمة كورونا، حيث سيتم بموجبها توفير دعم مالي مصمم لمراحل الحياة المختلفة، وتوسيع آفاق الدعم المالي للأطفال لتشمل الشباب المراهقين الذي تقل أعمارهم عن 19 عاما.وفيما يخص خطة سيول لبناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية، قال "لي" إن المزاعم المتعلقة بهذا الشأن لا أساس لها، ووصفها بأنها بمثابة هجوم غير مقبول ضد الرئيس "مون جيه إين"، داعيا إلى تحمل المسؤولية عن الادعاءات الكاذبة.